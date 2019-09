La Fundación Carme Chacón, un legado de luz

Este martes 1 de octubre se presenta en el Congreso de los Diputados la Fundación Carme Chacón, que lucha contra las cardiopatías congénitas en población infantil. No se me ocurre un acto más noble y más coherente con lo que era Carme que una fundación con este propósito. Los que tuvimos la fortuna de conocer a Carme sabemos muy bien que era luz, una luz potente y poderosa, un faro que no se apagaba nunca, y que no se apagó tampoco cuando nos dejó; prueba de ello es su legado político, su legado de lucha y derechos conquistados, de techos de cristal, y también prueba de ello es esta fundación.

Se ha operado ya en España a varios menores procedentes de Latinoamérica. Menores que tenían cardiopatías congénitas y que de no ser operados hubieran llevado una vida complicada en el mejor de los casos. La Fundación Carme Chacón ha salvado ya la vida de tres menores y tiene previsto curar y tratar la vida de muchos más. Es fundamental, para que los menores puedan acogerse a este programa, que no se les puede operar satisfactoriamente en su país de origen, que el diagnóstico sea hecho por un médico local, que organizaciones acreditadas del país aseguren que la familia no tiene recursos para afrontar tal operación por otras vías, y, por supuesto, el caso en cuestión tiene que estar aprobado por el Comité Científico de la Fundación Carme Chacón, presidido por el doctor Raúl Abellá.

Sólo en Panamá, uno de los países con los que más trabaja la Fundación, se producen entre 67.635 y 75.600 nacimientos anuales, de los cuales entre 450 y 500 niños presentarán una cardiopatía congénita, según datos de la OMS. Sólo reciben tratamiento el 25% de niños, el 69% de diagnósticos se realiza en urgencias, hay poco personal especializado para estas enfermedades y, por supuesto, dependiendo de la zona en la que el menor nazca tendrá más posibilidades o menos de sobrevivir. Es por esto que la labor de la Fundación Carme Chacón es una luz, como lo era Carme, entre tanta oscuridad, una oportunidad para vivir, para tener infancia, para jugar sin miedo.