La "hipersexualización" y la despoblación en Castilla y León: el nuevo desencuentro entre Mañueco y García-Gallardo

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images

El gobierno de coalición de Castilla y León no ha cumplido su primer trimestre pero ya van unos cuantos desencuentros y salidas de tono que el presidente de la comunidad ha tenido que desmarcarse para no sufrir

🔴 García-Gallardo (Vox) afirma que detrás de la crisis demográfica está el sexo por placer y que no tiene un fin reproductivo ▶ https://t.co/bTou7yXpn5 pic.twitter.com/5DiWs970CE

Durante el fin de semana, las polémicas palabras han generado polémica y las críticas de la oposición del gobierno. Desde el PSOE regional, Luis Tudanca, ha expresado que “es el mejor resumen del gobierno que NO tenemos. Un gobierno inútil que hace permanentemente el ridículo”.

También se ha pronunciado el exvicepresidente y diputado de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha ironizado con que la pervesión en territorios como Soria o Zamora. !Mira que he pasado yo veces por Zamora y nunca me había fijado en lo hipersexualizados que estaban...¡por no decirte en Soria! Soria debe de ser Sodoma y Gomorra”, ha publicado en Twitter.