La hipocresía del punitivismo abolicionista

El abolicionismo ha construido un imaginario revestido de una superioridad moral que se hace necesario combatir a la luz de los datos. Amnistía Internacional y ONU SIDA ya avisaron de que la criminalización y el abolicionismo solo lleva a las putas a sufrir violencia y a la exclusión social. Buena parte del abolicionismo solo ofrece punitivismo, persecución e hipocresía. Es hora de ser consecuente con los derechos humanos y despenalizar el ejercicio la prostitución, una posición que considero pueden abrazar también desde sectores abolicionistas no punitivistas. La mayoría de ordenanzas municipales en España sobre esta cuestión son abolicionistas y lo único que han conseguido es más violencia y más clandestinidad para las putas, no para los clientes, y no para los empresarios, que recordemos que son tolerados y protegidos por los mismos partidos que se declaran abolicionistas. Despenalizar no es lo mismo que regular. Por eso considero que debemos avanzar hacia ese lugar común que es dejar de criminalizar y de perseguir a las putas.

En realidad, los partidos que han gobernado España no son abolicionistas, su problema es solo con las putas, a las que, repito, persiguen a través de las ordenanzas de los ayuntamientos donde gobiernan mientras conceden licencias a los clubes de alterne y dan carta de libertad a la patronal de la prostitución, la ANELA. ¿Hasta dónde pueden llegar los niveles de hipocresía del poder? ¿Hasta cuándo están dispuestos a seguir exponiendo a las putas a más clandestinidad por un puñado de votos?

Desde el abolicionismo punitivista se afirma que en España no se persigue a las putas, porque la prostitución es “alegal”. Es falso. Basta revisar las políticas de numerosos ayuntamientos de España. Tenemos el ejemplo de hace unos años de Argentina, donde se siguió la misma línea que se está siguiendo ahora en España: el resultado fue más clandestinidad, más persecución, más cárcel para las putas.