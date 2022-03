La ocupación rusa de Ucrania y el riesgo de guerra civil

Anadolu Agency via Getty Images

Putin ha señalado de forma repetida que su idea es no quedarse en Ucrania pero, después de un mes de operaciones militares y de guerra extendida, lo disimula mal. No obstante, más allá de la escenografía de las conversaciones sucesivas en Gómel y Anatolia , una vez eliminada la idea de dar una salida negociada ocupando zonas estratégicas vitales para el interés ruso, que habría sido lo más inteligente (por ejemplo, un corredor que comunicara las repúblicas separatistas en el Donbás con Crimea) y con las tropas entrando en Kiev, parece imprescindible analizar el escenario inevitable que se plantea consumada la ocupación. Analizados hasta la saciedad los costes internos y externos de una intervención directa o indirecta en el conflicto en este momento, el Pentágono, el mando operativo militar de la Alianza Atlántica y la recién despertada vocación defensiva de la UE, ya se encuentran planificando el día de después y han pasado a la segunda pantalla de este juego macabro.

Llegados a este punto de escalada en el conflicto ya es imposible restañar las heridas y a Putin no le queda otra que “ejemplificar” dominando todo el territorio para establecer el gobierno ucraniano “amigo” que ya tiene pensado; probablemente con un papel destacado de las repúblicas autoproclamadas independientes de Donetsk y Lugansk. Sin embargo, para ello necesitará muchos más efectivos que esas fuerzas que, de forma demagógica en su declaración de guerra, ha señalado que serán “mantenedores de la Paz y del equilibrio territorial”. Esas “fuerzas de paz” deberán mantener a un gobierno filo ruso que tendrá que sofocar una resistencia armada interna importante que ya está organizándose para combatir al ocupante opresor: el “közel ruski”. Probablemente estamos viviendo en estas horas, la caída de un gobierno y a la vez el nacimiento de una gran insurgencia que se oponga al invasor ruso que, no conviene olvidar, cuenta con grandes apoyos dentro la población eslava y no eslava en ese país. En conclusión, estamos asistiendo en vivo y en directo, al nacimiento larvado de la guerra civil en Ucrania.