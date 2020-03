La primera vez de La Veneno en televisión, el vídeo que querrás ver tras el primer capítulo de la serie de Los Javis

Quien haya visto ya el primer episodio de Veneno , la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi para Antena 3 , seguro que ha sentido unas ganas irrefrenables de viajar a 1996. Ya sea porque vivió lo que narra la producción de Atresmedia o precisamente porque no lo hizo. Se trata de situarse en aquel 15 de abril en el que Cristina Ortiz apareció por primera vez en Esta noche cruzamos el Mississippi , el programa de Pepe Navarro en Telecinco que la catapultó a la fama.

“Antes fue Joselito pero siete millones de pesetas la han transformado en este exquisito manjar con forma de mujer. Es La Veneno, la más provocadora, seductora y sensual de las transexuales. Es la reina de la noche, la noche madrileña, envidia de mujeres y sueño erótico de miles de hombres. Su profesión, prostituta;: su caché, más de 10.000 pesetas por noche. En materia dee sexo, La Veneno no tiene rival”.

“Cuando la grabó Faela Sáinz en su córner habitual del Parque del Oeste y me trajo la grabación, me quedé petrificado: era uno de los seres más magnéticos que había visto en la televisión desde hacía mucho tiempo”, escribió Pepe Navarro sobre la diva tras su muerte.

Faela Sainz no volvió al parque del Oeste con Machús Osinaga, como se muestra en la serie, sino con una amiga y un taxista como cómplice. De la reportera, hoy periodista de cultura de Televisión Española y Radio Nacional,se recrea uno de sus trabajos más conocidos durante su etapa en el Mississipi: el vídeo sobre la locura que desató la banda británica Take That cuando anunció su separación.