Año nuevo, enemigo viejo: Trump amenaza a Irán con "rescatar" a su pueblo si sigue la represión del régimen contra los manifestantes

No todo cambia con las campanadas. 2026 se ha estrenado con numerosas novedades, pero a 2 de enero vuelve un clásico. Donald Trump ha amenazado al Gobierno de Irán con acudir al "rescate" de su población si continúa la represión hacia los manifestantes que protestan contra el régimen de Teherán desde hace días.

Desde el pasado domingo, masas de ciudadanos en Teherán y otras ciudades de Irán se han echado a las calles por la crisis económica y el asfixiante recorte de libertades. Este viernes se han vuelto a escuchar consignas contra el líder todopoderoso del país, Ali Jamenei, como "muerte al dictador", detalla EFE.

El Gobierno de Jamenei ha dado orden de reprimir lo que llaman "elementos disruptivos" y ya se han notificado seis muertes en enfrentamientos entre policía y manifestantes.

Ante las noticias que llegan desde Teherán y otros rincones, Donald Trump ha vuelto a apuntar contra uno de sus grandes y viejos enemigos, al que ya dirigió ataques (y no precisamente verbales) en junio del 2025. "Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate", ha escrito Trump este viernes en su red, Truth Social. Allí ha dejado claro, por si quedaba duda de su aviso, que están "listos y preparados para actuar".

El regimén de los ayatolás no ha tardado en responder a la "intromisión" de EEUU. Lo ha hecho el asesor principal del líder supremo y secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani. "El pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura y debería prestar atención a la seguridad de sus soldados", ha señalado.

En su mensaje, también por redes sociales, ha advertido de que una intervención de Washington en los "asuntos internos" de Irán "desestabilizaría a toda la región", en línea con la opinión del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, para quien el aviso de Trump es "imprudente y peligroso".

Araqchi, miembro del Ejecutivo de Jamenei, considera que las protestas de los ciudadanos afectados por la crisis están desarrollándose "en paz, como es su derecho". Sí ha querido aislar el grueso de las marchas con "incidentes aislados y por separado de ataques contra comisarías y agentes de Policía", sin abundar en la cuestión.

Centrado en las palabras de Donald Trump, el ministro de Exteriores ha querido destacar su decisión de desplegar la Guardia Nacional en varios puntos de EEUU. "`Precisamente él, porque ha llegado a desplegar por este motivo a la Guardia Nacional en su país, debería saber que no hay que tolerar los ataques criminales contra la propiedad pública".

"Como en el pasado, el gran pueblo de Irán rechazará enérgicamente cualquier injerencia en sus asuntos internos. De igual manera, nuestras poderosas Fuerzas Armadas están preparadas y saben exactamente dónde apuntar en caso de cualquier violación de la soberanía iraní", ha concluido, recordando al cruce de amenazas tras el reciente y fugaz enfrentamiento a tres bandas entre EEUU, Irán e Israel.

Como añade EFE, los ecos de protestas recorren Teherán, pero tambien las ciudades de Marvdasht (sur del país), Kuhdasht (oeste) y Fuladshahr (centro), donde se han celebrado funerales por varios de los manifestantes muertos. Allí se vivieron momentos de tensión, entre gritos contra la República Islámica y a favor del restablecimiento de la monarquía y de la dinastía Pahlaví, cuyo príncipe heredero, Reza, vive exiliado en Estados Unidos desde la Revolución Islámica de 1979.