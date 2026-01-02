Ramón Vallés, piloto de avión, revela por qué te obligan a subir la ventanilla al aterrizar y no es por las vistas: "Podría haber llamas fuera"

El aterrizaje es una de las fases de vuelo más sensibles. Por ello, todo está perfectamente medido para que, en caso de que se genere alguna situación de emergencia a la hora de tomar tierra, las probabilidades de poder solventar con éxito la incidencia sean las máximas posibles.

En ese sentido, Ramón Vallés, experimentado piloto de avión, ha revelado en un vídeo en su canal de YouTube el motivo por el que, cuando vas en un vuelo, te obligan a subir la ventanilla al aterrizar.

El piloto ha subrayado que siempre, cuando el avión va a tomar tierra "nos piden que las ventanillas estén subidas, que estén abiertas". Obviamente, esa petición no se hace para que los pasajeros puedan apreciar mejor las vistas. El motivo es la seguridad.

Al respecto, Ramón Vallés ha destacado que "en el caso de una evacuación, el personal de tripulación de cabina (que está perfectamente entrenado) a través de esas ventanas abiertas puede observar lo que pudiera estar sucediendo fuera del avión".

"Por ejemplo, imaginaos un caso en el que hubiera humo o fuego en un motor. Por esas ventanas podríamos observar el grado de afectación y la intensidad de las llamas", ha explicado Vallés.

La tripulación podrá tomar las decisiones adecuadas

Gracias a mantener las ventanas abiertas, la tripulación de cabina puede entender ante qué tipo de emergencia se encuentra, algo que es fundamental para adoptar las decisiones que garanticen la seguridad de todas las personas que viajan en el avión.

En el supuesto de un incendio en uno de los motores de la aeronave, una de las principales razones para mantener abierta la ventanilla es no utilizar las salidas de emergencia por el lado afectado por el fuego.

"Podríamos tener una situación peor todavía: lanzar una rampa de evacuación en una zona que estuviera en llamas. Por lo tanto, habría que tomar la precaución de evacuar por el otro lado del avión. Por ello es tan importante que las ventanillas estén siempre abiertas", ha resaltado el piloto de avión.