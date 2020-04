La renta básica universal, única salida para los funambulistas de la economía

Artículo escrito con la colaboración de Ramón Cuadrado Marqués, profesor de Marketing de la UCA:

El estado de alarma sorprendió a la modelo gaditana Marina Valenzuela al comienzo de un contrato de cinco jornadas promocionando perfumes. Marina enlaza proyectos de días, a veces incluso de horas. Empleada siempre por cuenta ajena, sin derecho a ninguna prestación, toda su agenda desapareció con el confinamiento. Como ella, existen decenas de miles de trabajadores, jornaleros en realidad, privados de salir a buscarse la vida y sin saber ni dónde ni cuándo aparecerá el próximo ingreso. Sin una renta básica universal, decenas de miles de personas que en la práctica no son sino autoempleados que caen sin red a la primera turbulencia.

Marina lleva años viviendo de su imagen. Vivir o sobrevivir son términos relativos cuando se promedian menos de 1.000 euros al mes. El recuerdo de su último contrato indefinido se hunde en la noche de los tiempos. Un día desfila para Agatha Ruiz de la Prada, al día siguiente muestra Sevilla a cruceristas desembarcados en el muelle de Cádiz y al otro será azafata de palco del Cádiz C.F. Otros días toca buscar trabajos, cuidar las redes sociales por donde al final entran encargos y esperar la siguiente fashion week de Puerto Sherry o el Moto GP de Jerez. Todo mientras cuida su cuerpo. Las mañanas libres se reparten entre clases de pilates, yoga, body balance, spinning y musculación en un gimnasio. El físico es su medio de vida y debe mantenerlo en forma.

En la ciudad-estado de Berlín, el gobierno creó un fondo de 1.400 millones de euros para autoempleados o propietarios de pequeños negocios el 19 de marzo. Como cuenta el The New York Times, el fotógrafo Laurenz Bobstedt recibió en torno a 5.000 euros en su cuenta bancaria solo tres días después de un sencillo papeleo que le permite cubrir los gastos básicos que no puede afrontar al desaparecer todos sus encargos. Alemania señala el camino de que hay otra manera de afrontar la crisis con medidas que protejan a los pequeños artesanos, a los peluqueros y a todos aquellos que contribuyen a la economía de una forma u otra. Si no tienes un sueldo y no puedes salir a la calle a buscarte la vida ¿Cómo vas a afrontar la compra en el supermercado? Al estimular la demanda se asegura la continuidad de la oferta. Proteger las economías familiares es proteger también a las empresas.