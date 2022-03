La respuesta de Héctor Bellerín sobre la guerra en Ucrania que no para de compartirse

Pero en ese momento Bellerín ha dado su opinión sin rodeos y ha justificado no decir nada hasta ahora sobre el conflicto: “Me parece bastante duro ver que nos está interesando esta guerra y ha habido muchas otras guerras que no nos han interesado. No sé si es porque ellos se parecen más a nosotros o porque es un conflicto que nos puede afectar más a nivel económico o de refugiados, pero la guerra de Palestina, Yemen, Irak y nadie ha hablado de ella”.

“Ahora que Rusia no juegue el Mundial o lo que sea, pero antes otros países lo han estado haciendo durante muchísimos años y hemos hecho la vista gorda. Me parece duro el que solo se le de importancia a estas cosas y que haya esta narrativa”, ha sentenciado.

“Todos somos personas y hay mucha gente sufriendo, todos merecen nuestro apoyo y yo desde la sombra he estado apoyando todo lo que he podido, no solo a Ucrania si no también a todos los demás conflictos y personas que los están pasando mal”, ha afirmado.