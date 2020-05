La 'virgen' Ayuso: el PP necesita un milagro

A post shared by Pablo Casado (@pablocasadoblanco) on Apr 22, 2020 at 2:29pm PDT

El PP tuvo esta semana la posibilidad de girar hacia ese carril —ese que, según todas las encuestas, es por el que más le gusta circular a los españoles—, pero cabezón se aferró al lado derecho. Inés Arrimadas no lo dudó: perdida en el carril de la derecha dio ese volantazo al que Casado se resiste para ocupar el espacio que, según sus señas de identidad primigenias, deberían pertenecer a Ciudadanos. No es sólo que el líder del PP se niegue a ocupar el espacio de centro, es que ni siquiera sabe cómo hacerse fuerte en el de la derecha. No en vano, fue, el único partido que hasta la semana pasada no había presentado en el Congreso ni una (¡ni una!) mísera enmienda para mejorar el estado de alarma. Eso sí, corbatas negras, funerales y banderas a media asta.

Casado es un político muy preparado que, sin embargo, no sabe hacer lecturas a medio y largo plazo. No se da cuenta de que las redes sociales apenas representan una parte mínima de la sociedad española. Que aquella España que madruga que tanto pecho henchido le provoca sólo quiere salir de la crisis del coronavirus de la forma más sencilla y segura posible. Sin riesgos, con unidad y decisión. Lejos de eso, el PP se abona al hooliganismo más rancio de Vox y en vez de construir, destruye; en vez de proponer, refuta; en vez de sumar, divide. En vez de centrarse, se escora a la derecha.