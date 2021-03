Las 21 frases más polémicas de Isabel Díaz Ayuso

“Madrid es España. Madrid es España dentro de España. ¿Madrid qué es, si no es España? No es de nadie porque es de todos”.

“Esto es lo mejor y lo peor que me ha pasado en la vida. Siempre he creído que la vida hay que vivirla con dificultad para que tenga sentido”.

“Si aprietas demasiado a los restaurantes y bares, al final el contagio se va a las casas. Los ciudadanos al no poder fumar, al no entender las normas, acaban yéndose a las viviendas”.

“Cuando hablan de empleo basura me parece que es ofensivo para la persona que a lo mejor está buscando un empleo basura”.

“No todos somos iguales ante la ley. El rey Juan Carlos no es como usted”.

“El atasco cuando sales a cenar porque es un fin de semana no es el que peor llevas. Forma parte de la vida de Madrid. O formaba. Porque si sigue Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, no va a haber atascos”.

Sobre Vox:

“Dios no me hizo perfecta y por eso no soy de Vox”.

Sobre Andalucía y los andaluces:

“La gente viene a Madrid porque no quiere estar subvencionada”.

Sobre Podemos:

“En ese partido, para ascender hay que ser pareja de alguien”.