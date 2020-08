Las herramientas del amo

Mónica lo consideraba triste. Yo, además, considero que Lastra ha demostrado que le importa muy poco la sororidad, que prefiere poner a una mujer que no piensa como ella en el centro de la polémica con tuits descontextualizados y arrogándose una superioridad moral sobre la cuestión que no le pertenece. Lo que hizo Lastra es, sencillamente, señalar a una mujer que discrepa de su visión política y apuntarla como potencialmente peligrosa para los objetivos feministas. Lo que hizo Adriana Lastra es usar su posición de poder como portavoz parlamentaria del partido del Gobierno para señalar a Mónica Oltra como el enemigo. Adriana Lastra debería revisar si está utilizando la violencia simbólica, el señalamiento público y el intento de arrinconar al disidente, todas herramientas del patriarcado, para nominar en este caso a Mónica Oltra como el enemigo. Dice muy poco de la sororidad (y de la capacidad argumental) de Lastra. Sobre todo porque Lastra no se ha pronunciado sobre los socialistas portugueses, mayoritariamente a favor de la regulación de la gestación por sustitución, o de los laboristas británicos o canadienses, que promovieron la regulación en sus respectivos países. En materia de gestación por sustitución, posición que comparte con Vox, el Foro de la Familia o Hazte Oír, a Lastra lo que le interesa es señalar a otras mujeres que disienten de su posición política: señalar a países, presidentes de gobierno como Trudeau, o a partidos políticos de su misma familia política ya es otra cuestión.

La prostitucion no es un trabajo Los vientres de alquiler no son un derecho Él hiyab no es libertad El transgenerismo no es feminismo

A nadie se le escapa que es una campaña artificialmente diseñada por el partido socialista para confrontar con otros partidos de la izquierda y para intentar separar a las personas feministas entre buenas y malas, indicando el camino del “buen feminismo”, que a la vista de las actuaciones de algunos dirigentes socialistas, debe ser aquel que utiliza el matonismo tuitero para imponer las propias posiciones, sin debate y sin ganas de escuchar a nadie. Por lo visto, el buen feminismo para el PSOE es aquel que niega la capacidad de agencia de las mujeres o aquel que niega que las mujeres trans sean mujeres, contraviniendo así todas las resoluciones y pronunciamientos de Naciones Unidas, incluida ONU Mujeres.

No puedo sino que reiterar mi cariño y mi apoyo a Mónica Oltra, pero no por el hecho de estar más o menos a favor de una u otra posición concreta, sino porque no tolero que se utilicen posiciones de poder o influencia para intentar aplastar la disidencia o los pensamientos que no casan con el propio. Es justo denunciar que una mujer que señala a otra por pensar diferente está más cerca de representar la causa patriarcal, siempre dogmática e implacable con las disidencias, que la causa feminista, que abraza los debates no violentos y no señala como malas feministas a otras compañeras por pensar distinto (y mucho menos por expresarlo). Es justo denunciar que una mujer que señala a otra públicamente por pensar diferente está utilizando diligentemente las herramientas del amo.