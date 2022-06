Y el rojo histórico de Andalucía se borró. Este 19-J es el día en que Juanma Moreno y el PP han conseguido la primera mayoría absoluta para los ‘populares’ en esta comunidad , con 57 diputados. El giro hacia la derecha en el bastión histórico del PSOE se consolida. Pero no es el único titular que deja una jornada electoral en el que algunos no han salido tan victoriosos como esperaban -hola, Olona-, otros han bajado pero quizá menos de lo que temían y otros han visto cómo sus peores pesadillas se han cumplido y desaparecerán del parlamento andaluz.

1. Juanma Moreno arrasa

Sí, arrasa. Catorce años después, Andalucía vuelve a otorgar a un partido mayoría absoluta en las urnas (por primera vez al Partido Popular), con lo que habrá un gobierno monocolor, al no tener que pactar con ninguna formación.

La última vez que se dio este escenario fue en la legislatura de 2008-2012 (en los comicios de 2008 el PSOE obtuvo 56 escaños, uno más de los necesarios para gobernar con mayoría absoluta), un resultado que no ha vuelto a revalidar desde entonces. De hecho, las siguientes elecciones autonómicas, las de 2012, las ganó por primera y única vez -hasta hoy- el PP, que logró 50 escaños con Javier Arenas como candidato, aunque no pudo gobernar porque el PSOE -con 47 diputados- e IULV-CA -con 12- suscribieron un pacto y gobernaron en coalición.

2. El PSOE y su peor dato histórico en Andalucía

Es imposible desvincular los resultados de los socialistas este 19-J del titular anterior: el golpe para el PSOE es grande ya que ve cómo su bastión histórico se tiñe de azul. Pero no sólo eso: su representación cae a 30 diputados -para echarle más drama al asunto los populares le arrebataron el tercero con el 99% escrutado- y se deja tres escaños respecto a las últimas elecciones. Así, Juan Espadas ni siquiera ha conseguido igualar los resultados de 2018 que ya eran los peores de la historia del PSOE-A y ha perdido más de 150.000 votos, muchos de los cuales se han ido al PP. Es el peor resultado de los socialistas en Andalucía.

Los socialistas no solo no han conseguido levantar el “orgullo rojo” de Andalucía, sino que se consolidan como la oposición en una comunidad que dominaron durante décadas. El PSOE perdió la Junta la pasada legislatura, aunque ganó, superado por todo el bloque de la derecha.

3. El ‘efecto Olona’ no era para tanto

Vox es desde este 19-J tercera fuerza en Andalucía pero sus integrantes no ocultan que esperaban más. No había más que ver sus caras para percatarse de que las cosas no les han salido como ellos querían ya que han obtenido 14 escaños con un apoyo del 13,45% frente a los 12 parlamentarios que sumaron hace tres años y medio. La propia candidata ha admitido en público que esperaba “un resultado mejor” pero que, eso sí, se queda en Andalucía porque sus 500.000 votantes han hablado.