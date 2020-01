Ley de Dependencia, despoblación o repunte de la violencia de género: estas son las tareas pendientes del nuevo Gobierno

Han pasado exactamente 14 años desde que se aprobó en España la ley 39/2006, denominada Ley de Dependencia, para dar protección y atención a todas aquellas personas que por razones de edad, enfermedad o discapacidad no gozan de autonomía física, mental o sensorial, a través de servicios públicos y privados, y de la cual deriva el actual sistema de soporte para personas discapacitadas, que mediante asistencia y prestaciones garantizan los derechos de este colectivo. Y sin embargo, quienes esperan en España la ayuda correspondiente en aplicación de la Ley, lo hacen de media 426 días para lograr la tramitación del expediente completo.

El año 2019 ha cerrado con el fallecimiento de 31.000 personas dependientes en España por no haber recibido la prestación o el servicio que les correspondía. Es decir, un promedio de 85 muertes al día por falta de atención, segú n el último informe del Observatorio de la Dependencia.

“Vivimos en una sociedad que ha superado la emergencia social y se ha instalado en un nuevo escenario marcado por la falta de oportunidades. El precio de la recuperación es la precariedad. Sobrevivir, el permanente presente. Para la inmensa mayoría de la población el futuro no existe”. Son las conclusiones del Informe sobre el Estado Social de la Nación de hace tres años elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y sin embargo, la situación lejos de mejorar nos deja cifras dramáticas en el arranque de 2020.

“Entre 2019 y 2012 no ha habido avances”, denuncia el presidente de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez. “Ha sido un año caracterizado por el mantenimiento de los recortes aprobados durante la crisis de aquel año. La inestabilidad política y el no haber aprobado los Presupuestos Generales del Estado (PGE), donde se incorporaban 500 millones de euros que los revertían y que no se hicieron palpables, ha hecho que se hayan sufrido los mismos recortes”, lamenta.

Ahí no queda todo. Por primera vez desde 2015 la lista de espera ha aumentado. “Todo un retroceso”, apunta Ramirez. Hasta el mes de noviembre de 2019 el número de personas en espera de valoración de grado de dependencia y de atención mediante servicios o prestaciones, ha crecido hasta llegar a las 423.000 personas pendientes de algún trámite, más de la mitad de ella son andaluzas (123.000) o catalanas (103.000).

Salidas a la España vaciada

Es otro de los grandes lastres y frentes que el nuevo Gobierno tiene por delante. La población española ha aumentado alrededor de un 36% desde 1975. El país ha pasado de tener 34,2 millones de habitantes a 46,9, pero este crecimiento no se refleja en todas las zonas por igual. Desde aquellos años en los que se vivió una revolución económica y tecnológica, amplias regiones se han visto afectadas progresivamente por cada vez más movimientos migratorios que van desde las zonas rurales hasta las grandes urbes. Este proceso de pérdida de población en ciertas áreas ha sido denominado por los expertos como “La España vaciada”.