López Miras prescinde de su consejera de Vox a cuatro meses de las elecciones

El presidente del Gobierno de Murcia, Fernando López Miras, ha acometido este lunes una remodelación de su gabinete y ha prescindido de la consejera de Educación, Mabel Campuzano, exparlamentaria de Vox, según ha confirmado ella misma en declaraciones a EFE.

Campuzano, que mantendrá su escaño en la Asamblea Regional de Murcia, no ha querido hacer valoraciones sobre su salida del Gobierno autonómico y sólo ha confirmado la remodelación, que será comunicada, según ha dicho, por el propio presidente esta tarde.

La consejera llegó al Gobierno de López Miras como consecuencia del pacto alcanzado con los expulsados del partido de Santiago Abascal para asegurarse la mayoría tras la moción de censura presentada en 2021 por PSOE y Ciudadanos.

La marcha de la consejera, según añade el mismo medio, era un rumor frecuente desde mayo y se daba por hecho que no acabaría la legislatura para no perjudicar a López Miras ante las elecciones autonómicas del 28 de mayo. Su posición en temas como la vacuna del coronavirus, que no se ha inoculado según ha reconocido ella misma, ya puso en su momento en un aprieto al presidente murciano, que tuvo que resaltar en varias ocasiones la importancia de la inoculación para inmunizar a la población.