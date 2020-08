Los expertos subrayan otro problema al regresar a las oficinas que llevan cerradas meses: la enfermedad del legionario

Se acerca septiembre y, con él, la vuelta al trabajo de millones de personas, que ven con incertidumbre qué ocurrirá y cómo evolucionará la pandemia del coronavirus.

Mientras, en Estados Unidos hay expertos que ya están avisando de que los edificios de oficinas que llevaban meses cerrados pueden albergar otros peligros diferentes a la COVID-19.

Según informa The New York Times, el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la agencia de salud pública más importante del país, ya se ha dado cuenta de que no son inmunes a las consecuencias del coronavirus.

El CDC ha avisado a sus empleados de algunos espacios de oficinas en Atlanta que cerrarían de nuevo después de que los administradores de los edificios descubrieran Legionella, la bacteria que causa la enfermedad del legionario, en las fuentes de agua. Pese a ello, ningún empleado enfermó hasta el momento.

El CDC está teniendo que lidiar con este problema, que puede resultar muy complicado de prevenir. El organismo explica que la enfermedad del legionario, una afección respiratoria, puede ser mortal en uno de cada 10 casos.

Algunos expertos ya llevaban semanas avisando del riesgo de brotes cuando las personas regresan a edificios que han estado desocupados durante meses por los confinamientos.

La bacteria que causa la enfermedad, la Legionella pneumophila, puede formarse en agua tibia y estancada que no se desinfecta adecuadamente. Cuando se abren los lavabos o se descargan los inodoros, las bacterias pueden salir por el aire y ser inhaladas.

Hasta ahora, las investigaciones se habían centrado en el aumento de esa bacteria durante los fines de semana y periodos cortos de vacaciones, por lo que los científicos están comenzando a estudiar cómo prolifera la Legionella durante grandes periodos de estancamiento y qué métodos son más efectivos para protegerse contra ella.

El CDC ha publicado pautas voluntarias para ayudar a los propietarios de edificios y administradores de propiedades con el objetivo de evitar la propagación de la Legionella cuando las instalaciones vuelvan a abrir. Pero el experto Andrew Whelton cree que las pautas a menudo no son lo suficientemente específicas.