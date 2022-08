“Los queseros están en fase de quiebra”: de dónde viene la crisis del sector lácteo

Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images

Román Santalla coge apurado el teléfono. La llamada de este periódico le pilla “guardando una ternerilla”, y pide diez minutos más de margen para dejar atendidas sus vacas. Después es él quien llama, y en pocas palabras ofrece un diagnóstico del origen y las consecuencias de la crisis actual que vive el sector lácteo. El tema no es simple, pero Santalla lo tiene bien estudiado.

Con sus 250 vacas, este ganadero de Lalín (Pontevedra) y secretario de Ganadería de la Unión de Pequeños Agricultores ( UPA ) sabe que si hace un año pagaba hasta 700 euros en la factura de la luz de su granja, ahora la cifra alcanza los 3.000 euros, sabe que el precio del combustible necesario para transportar la leche se ha casi duplicado, que el grano para alimentar a los animales se volvió un bien preciado desde que Rusia invadió Ucrania, que el forraje que da a sus vacas escasea en “un año totalmente atípico” en el que “las lluvias no llegan” ni siquiera a Galicia, y que sus vacas están “absolutamente estresadas” por las olas de calor sin fin de este verano. “Si una vaca iba a dar 30 o 40 litros de leche, con este calor da entre 3 y 5 litros menos de leche al día”, explica Santalla.

Cada litro cuenta. Román Santalla calcula que actualmente, con el alza de los costes, si una vaca da menos de 25-30 litros de leche al día “deja de ser rentable”, porque “vale más lo que come y lo que gasta que lo que produce”. Así las cosas, muchos ganaderos están decidiendo sacrificar a los animales menos productivos. Según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación , el censo de vacuno lechero en España en agosto de 2022 es de 793.667 vacas, lo que supone un descenso del 3,4% con respecto al mismo mes del año anterior.

“La realidad es que para acabar el mes hay que echar mano de vender algunas vacas porque, si no, no llegamos”

“La realidad es que para acabar el mes hay que echar mano de vender algunas vacas porque, si no, no llegamos”, admite Santalla. Su ganadería es familiar; son socios él y su hijo, pero además trabajan su nuera y otros dos empleados. “Cada mes tengo que sacar 2.500 euros de donde sea, y tienen que salir de la leche o de la carne, no hay otra”, dice.