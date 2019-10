Los unionistas chafan el optimismo de un acuerdo sobre el Brexit: "no lo podemos aceptar"

Niall Carson - PA Images via Getty Images

Niall Carson - PA Images via Getty Images Boris Johnson y Arlene Foster, hace cuatro meses, reunidos en Belfast.

La frontera entre las dos Irlandas es el asunto más complicado de las negociaciones sobre el Brexit, ya que el objetivo es evitar establecer una infraestructura fronteriza para no perjudicar el proceso de paz de la provincia británica.

El primer ministro conservador, al no tener mayoría parlamentaria, necesita el respaldo del DUP si quiere conseguir que cualquier acuerdo que selle con Bruselas pueda ser aprobado por la Cámara de los Comunes del Parlamento de Westminster.

“Hemos participado en continuas conversaciones con el Gobierno. Como están las cosas, no podríamos aceptar lo que se está sugiriendo sobre aduana y otros asuntos sobre consentimiento, y hay una falta de claridad sobre el IVA”, subraya la nota.

No obstante, el comunicado, firmado por Foster y el número dos de la formación, Nigel Dodds, puntualizan que “seguirán trabajando con el Gobierno para tratar de obtener un acuerdo sensato que funcione para Irlanda del Norte y pueda proteger la integridad económica y constitucional del Reino Unido”.

En los últimos días, Johnson mantuvo intensas negociaciones con Foster para buscar la manera de superar los puntos más difíciles, si bien no se han dado a conocer los detalles de lo que se negocia.

La supuesta oferta

Según los medios, el premier ha propuesto que todo el Reino Unido salga de la unión aduanera pero que Irlanda del Norte mantenga alineadas las normas aduaneras con la UE en determinados sectores, como el agrícola, y que se otorgue a las comunidades norirlandesas -unionistas y nacionalistas- el consentimiento cada cuatro años sobre los arreglos fronterizos después del Brexit.

El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, y otros líderes europeos como la alemana Angela Merkel y el francés Emmanuel Macron se mostraron ayer optimistas sobre un acuerdo del Brexit antes del comienzo este jueves de la cumbre europea. La canciller, ya esta mañana, ha admitido, no obstante que, pese a todos los esfuerzos negociadores, “no se ha logrado aún” un acuerdo, pero confía en seguir peleando “hasta el último minuto”. “Todavía no hemos llegado a la meta”, resume.

En los últimos días, las negociaciones entre Londres y Bruselas habían recibido un impulso positivo después de la reunión que Varadkar y Johnson celebraron el pasado jueves en Inglaterra.

Johnson ha dicho que prefiere estar “muerto en una zanja” antes que pedir un retraso del Brexit, pero está obligado por la llamada “Ley Benn” a solicitarla si no hay un pacto para este sábado.

La libra sufre

La libra esterlina ha bajado ya este jueves un 0,5 % frente al dólar y el euro en el mercado de Londres después de que DUP haya emitido su comunicado. La moneda británica, muy volátil ante la situación política del divorcio con Europa, se situaba esta mañana a 1,2759 dólares y a 1,1525 euros.

Hace unos días, la libra había alcanzado máximos en tres meses frente al dólar y había subido también respecto al euro ante la perspectiva de que pudiera haber un pacto para la salida del Reino Unido del bloque europeo, fijada para el 31 de octubre.

Borrell dice estar preparado para todo

Por su parte, el ministro español de Exteriores, Josep Borrell, confió anoche en que ese acuerdo finalmente llegue, aunque aseguró que el bloque está preparado para un Brexit duro si no hay consenso finalmente. “Sería una muy buena noticia que al final no se produjera, no ya un Brexit que eso es la voluntad de los británicos, sino un Brexit sin acuerdo”, declaró en La Habana, durante el primero de sus dos días de visita oficial a Cuba para consultas políticas de alto nivel.

El socialista, que en breve asumirá el cargo de alto representante de la UE para la Política Exterior, confió en que se alcance “un acuerdo de última hora” entre Londres y Bruselas para evitar una salida abrupta pero aseguró que “estamos preparados para hacer frente a un Brexit duro si la circunstancia se produjera”.

“Ya sabe usted que en Europa las decisiones se toman en el último momento”, bromeó el político.