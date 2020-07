Madrid recomienda el uso de mascarilla en espacios privados aunque se mantenga la distancia pero sigue sin hacerlo obligatorio

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Varias mujeres caminan por la Gran Vía de Madrid el 20 de julio de 2020 (Jorge Sanz/SOPA Images/LightRocket via Getty Images).

“Recomendamos su utilización en espacios privados cuando existan reuniones o confluencia de personas no convivientes aunque se pueda mantener esa distancia”, ha explicado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero , que se ha reunido este jueves con el ministro, Salvador Illa , para analizar los datos sanitarios de la Comunidad de Madrid sobre el coronavirus .

🔴 ÚLTIMA HORA La Comunidad de Madrid asegura que Sanidad "no ve necesario" que en la región sea obligatorio el uso de la mascarilla cuando exista distancia social. ➡ https://t.co/wzLyes4KMU pic.twitter.com/YfGnCRr8Ue

“No descartamos que en algún momento se pueda hacer pero tenemos que seguir analizando los datos”, ha puntualizado, además de haber recalcado que Illa le ha felicitado por el elevado uso de la mascarilla en Madrid, algo que como le comentó el ministro también alabó el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en su visita a la capital para el homenaje de estado a las víctimas del coronavirus.

Ha argumentado además que otras comunidades tomaron esa decisión porque su uso no estaba tan extendido entre la población y que el Gobierno central no ve la necesidad de su uso obligatorio más allá de lo dispuesto en el real decreto que regula su uso: deben llevarla los mayores de 6 años siempre y cuando no se pueda respetar la distancia interpersonal de 1,5 metros.