Quién está detrás de la pasta de dientes de marca blanca de Mercadona, Carrefour, Dia, Aldi o Lidl

Zhang Peng via Getty Images

La salud dental es un básico de los españoles, por lo que la pasta de dientes no falta en la cesta de la compra de la mayoría de los hogares. A pesar de esto, los odontólogos recuerdan con frecuencia que no todas las pastas de dientes ni los cepillos son iguales y que las hay que son demasiado abrasivas que pueden dañar el esmalte.

“De hecho, comprar aquellos que estén por debajo de mil partículas por millón es equivalente a cepillárselos sin pasta en lo que a protección de caries se refiere”, apuntan. Del mismo modo, recomiendan elegir pastas específicas para personas con sensibilidad dental o enfermedades de las encías, aunque estas últimas no recomiendan utilizarlas más de 15 días seguidos.

Mercadona (laboratorios Cosmoral)

Carrefour (laboratorios Boniquet)

Su pasta Expert +10 in 1 es la que mejor valorada está de la OCU situándose como calidad media y una puntuación de 57 sobre 100.

Alcampo (fabricación propia)

Lidl (Mann & Schröder GmbH)

Aldi (Mibelle)

Eroski (laboratorios Boniquet)

Todos ellos los produce el laboratorio barcelonés Boniquet, al igual que los dentífricos de Carrefour. Sin embargo, en el caso de Eroski no han obtenido tan buena valoración dentro de los ranking de la OCU. De hecho, la pasta de dientes blanqueante de la cadena vasca es una de las peor valoradas por el organismo por no tener una “correcta protección antiplaca” y por no tener un etiquetado correcto.