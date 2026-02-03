José Antonio Galiani, psicólogo, sobre la prohibición de las redes a menores de 16 años: "No es caprichosa, es una intervención preventiva"

¿Prohibir las redes a menores de 16 años, sí o no? España ha seguido el paso de Australia y ha dado la orden para no permitir el acceso de los niños a las redes sociales, como ha anunciado este martes el presidente del Gobierno. De inmediato se han generado multitud de reacciones, entre ellas de neurólogos, pediatras y psicólogos. Es el caso de José Antonio Galiani, que ha celebrado la noticia.

Para el responsable del Centro Psicosanitario Galiani el cerebro adolescente se encuentra en desarrollo y "muchos menores no están preparados" para enfrentarse al contenido de las redes sociales a una edad de 14-15 años. Por ello cree que la prohibición anunciada por el Gobierno "no es caprichosa, sino una intervención preventiva". Tanto, que lo ha comparado a las prohibiciones al consumo de alcohol o a poder conducir para los menores.

Galiani ha explicado a Europa Pres que las redes generan "refuerzos constantes, comparación social y sobreexposición emocional" y el cerebro de los menores no está preparado para ello, especialmente en lo referente al autocontrol y la regulación emocional.

"En consulta vemos un aumento claro de ansiedad, depresión, trastornos del sueño, problemas de autoestima y conductas autolesivas vinculadas al uso intensivo de redes sociales", ha apuntado y ha añadido que "no es solo el tiempo de uso, sino la dinámica que para un menor puede ser emocionalmente desbordante".

Al respecto, Pedro Sánchez ha anunciado que la medida no se limita a impedir el acceso a menores de 16 años, sino que busca perseguir a las redes y a sus directivos si no retiran contenidos "de odio e ilegales". No en vano, ha adelantado que se apoyará en la Fiscalía para investigar posibles infracciones de este tipo en redes como TikTok, Instagram o X, especialmente con su motor de IA, llamado Grok.

José Antonio Galiani ha señalado que "prohibir sin educar no sirve, pero educar sin límites tampoco", por lo que la prohibición de redes sociales a menores la ha considerado "una medida para complementar la educación digital". "Retrasar el acceso a redes sociales no impide aprender, permite hacerlo cuando hay mayor madurez emocional y capacidad crítica", ha manifestado.

Prohibido, ok, pero ¿cómo controlar los accesos de menores?

En cuanto al control de acceso, la intención del Gobierno es que los sistemas de verificación de edad sean efectivos, con la opción de implantar un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización", ha explicado Sánchez en un foro internacional desde Dubai.

Preguntado en su entrevista con Europa Press, el psicólogo por si los menores se saltarán esta prohibición, ha apuntado que algunos lo intentarán como pasa con cualquier norma, si bien este hecho "no invalida la medida" y ha sumado que "las leyes no eliminan todos los riesgos pero los reducen".

Además, Galiani cree que ya se da "un cambio estructural importante" en el hecho de que el Gobierno vaya a obligar a las plataformas a verificar la edad porque a su juicio traslada la responsabilidad del menor y la familia a las empresas tecnológicas que "hasta ahora miraban hacia otro lado".