Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un eurodiputado español se encuentra con este presunto pulpo y termina escribiendo una carta al Parlamento que es pura retranca gallega
Virales
Virales

Un eurodiputado español se encuentra con este presunto pulpo y termina escribiendo una carta al Parlamento que es pura retranca gallega

"En Galicia somos gente paciente y amable, pero con el pulpo tenemos ciertas líneas rojas".

Elena Santos
Elena Santos
Imagen de archivo de pulpo a la gallega.
Imagen de archivo de pulpo a la gallega.Getty Images

Todos tenemos líneas rojas, como ha escrito en su cuenta de X el eurodiputado gallego Adrián Vázquez Lázara. Y cuando se trata de ofensas gastronómicas, más.  

Vázquez, quien además es Vicepresidente del Comité de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo y Secretario de Libertades del PP, ha compartido en su perfil la foto del plato de (vamos a decir presunto) pulpo a la gallega que se encontró al ir a comer.

El susodicho pulpo, que se puede ver en la fotografía que ha compartido, consistía más bien en unas anillas de calamar sobre unas rodajas de patata y unos arbolitos de brócoli, con posiblemente un poco de pimentón por encima.

Junto a la imagen, el eurodiputado ha colgado la carta que ha remitido al servicio de catering del Parlamento Europeo para pedir "un pulpo a la altura de nuestra retranca".

"Antes de nada, permítanme agradecerles el esfuerzo diario por alimentar a esta honorable institución, tarea nada sencilla dada su diversidad", comienza su irónica misiva, en la que cuenta su "sorpresa" al encontrarse en la cantina "un plato titulado 'pulpo a la gallega".

"Como gallego —y como demócrata— me veo en la obligación moral de señalar que el contenido del plato no guarda relación reconocible con la receta original, ni por ingredientes, ni por aspecto, ni, me temo, por espíritu", prosigue.

"No dudo de la buena fe del cocinero, pero llamar 'pulpo a la gallega' a ese honorable intento culinario es un ejercicio de imaginación comparable a llamar gaita a una bicicleta o paseo campestre al Camino de Santiago. En Galicia somos gente paciente y amable, pero con el pulpo tenemos ciertas líneas rojas", agrega Vázquez con "retranca afectuosa".

Ante este disgusto culinario, el eurodiputado propone dos soluciones, bien ajustarse más a la receta original, con pulpo, patata, aceite, pimentón "y algo más de cariño", o renombrar el plato con otra fórmula, como por ejemplo "pulpo reinterpretado en clave centroeuropea".

"Cualquiera de las dos opciones evitaría futuros incidentes diplomáticos con esta comunidad del noroeste peninsular que tanto quiere a Europa… y a su plato más emblemático", se despide, no sin también ofrecerse voluntario, "por el bien común" para "una misión técnica de asesoramiento á feira".

Elena Santos
Elena Santos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Tengo el honor de ser la redactora jefa en El Huff. ¿Qué quiere decir esto? Que coordino el día a día de las secciones, los enfoques de esa mirada Huff que intentamos ponerle a la actualidad y las coberturas. En lo personal, que me lo paso muy bien.

 

Sobre qué temas escribo

Durante una década he estado enfocada en temas de cultura, estilo de vida y salud mental. Desde la pandemia, en El Huff hemos puesto mucho enfásis en esto último, con temas duros pero necesarios, como son la prevención del suicidio o la soledad no deseada, hasta qué es la felicidad y cómo alcanzarla. También he moderado los encuentros en directo Con la salud en mente, en los que trasladábamos a expertos en salud mental preguntas de los lectores sobre temas concretos, como ansiedad, duelo perinatal, problemas para dormir o relaciones tóxicas.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid y ya de pequeña jugaba a hacer entrevistas y me inventaba mis propias revistas, así que estaba claro. Me licencié en Periodismo y Comunicación audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid y en 2007 me estrené como becaria en la web de Cinco Días, justo cuando empezaba a estallar la crisis financiera de 2007, así que fue el mejor lugar para aprender. Durante cuatro años estuve en la Cadena SER, donde dos años hice información local en antena, en Radio Madrid, y otros dos fui redactora en CadenaSER.com. Tras dos años en Terra, donde estuve al frente del fin de semana y formé parte del equipo de portada, en 2014 entré en El Huff. Desde entonces y hasta julio de 2025 he estado vinculada a la sección de Tendencias, que ahora es LIFE. Me encanta leer y no entiendo la vida sin bailar.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Virales