Hasta 5.000 euros la noche: así es el nuevo resort de lujo de la hija de Amancio Ortega

Entre dunas, pinares y el Atlántico abierto, en uno de los tramos más discretos y protegidos de la costa portuguesa, se levanta Na Praia, el nuevo proyecto turístico impulsado por la familia Ortega, vinculada al grupo Inditex.

El complejo, que tiene prevista su apertura en junio de 2026, se sitúa en la península de Tróia, al sur de Lisboa y un poco más allá de la conocida zona de Comporta, uno de los enclaves más codiciados del país vecino.

El resort ocupa cerca de 96 hectáreas en una franja prácticamente virgen, entre el océano y una reserva natural. Allí se integran 77 residencias privadas y un hotel boutique de 45 habitaciones, concebidos bajo una filosofía de lujo discreto, privacidad y contacto con el entorno natural.

Un alojamiento diseñado para distintos perfiles

Na Praia propone tres formatos de estancia, pensados para públicos muy concretos. Por un lado, las suites del hotel, destinadas exclusivamente a mayores de 16 años, buscan una experiencia más tranquila y orientada al descanso. Por otro, las casas y villas ofrecen espacios amplios pensados para estancias familiares o grupos que priorizan la independencia sin renunciar a servicios de alto nivel.

Según la información disponible en su página web, los precios reflejan claramente el posicionamiento premium del proyecto:

Suites de una habitación: desde 1.170 euros por noche

Suites con piscina privada: hasta 2.070 euros por noche

Casas de mayor tamaño: pueden alcanzar los 5.130 euros por noche

Las villas, el producto más exclusivo del complejo, no tienen tarifas cerradas. Su contratación requiere una consulta personalizada, ya que incluyen servicios adicionales como traslados privados desde y hasta el aeropuerto, piscina climatizada de uso exclusivo, amplias terrazas y configuraciones de tres o cuatro dormitorios.

Mucho más que alojamiento

El concepto de Na Praia no se limita al alojamiento. El resort apuesta por una experiencia integral, en la que el huésped no tenga que preocuparse por nada desde el momento de su llegada. Entre los servicios incluidos se encuentran un anfitrión disponible las 24 horas, desayuno diario sin coste adicional, actividades gratuitas cada día y un proceso de check-in completamente personalizado.

La ubicación es otro de sus grandes reclamos. Las playas de Tróia, conocidas por su arena blanca y su baja densidad turística, se encuentran a unas dos horas y media en coche desde Badajoz y algo menos desde Lisboa, lo que convierte al resort en un destino accesible tanto para clientes nacionales como internacionales.

Un proyecto ligado a una gran fortuna

Detrás de Na Praia está Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y considerada la mujer más rica de España. Su patrimonio, valorado en más de 7.100 millones de euros, se gestiona principalmente a través del holding Rosp Corunna, donde se agrupan activos inmobiliarios, participaciones empresariales y un 5,05 % del capital de Inditex.

Buena parte de esta fortuna procede de la herencia recibida tras el fallecimiento de su madre, Rosalía Mera, pero en los últimos años Sandra Ortega ha reforzado su perfil como empresaria e inversora con proyectos propios, especialmente en el ámbito inmobiliario y hotelero.

Este nuevo resort de lujo se suma a esa estrategia de diversificación y consolida su posición en el ranking de grandes fortunas que publica anualmente Forbes.

Lujo discreto y entorno protegido

Na Praia se presenta como una apuesta por un turismo de alto nivel que huye de la masificación y busca integrarse en el paisaje. La arquitectura, el número limitado de alojamientos y la selección de servicios apuntan a un modelo de exclusividad silenciosa, cada vez más demandado por viajeros de alto poder adquisitivo.

Con su apertura prevista para 2026, el proyecto aspira a situarse entre los destinos más exclusivos del Atlántico europeo y a reforzar la creciente atracción internacional de la costa portuguesa como refugio de lujo, naturaleza y privacidad.

