Paco León revela cómo conoció a Bad Bunny: la anécdota es de las que no te esperas ni en un millón de años

Los famosos, en ocasiones, se conocen de las formas más surrealistas que se pueden imaginar. El actor y director Paco León, que acaba de presentar la película Aída y vuelta, ha contado recientemente cómo conoció a uno de los artistas internacionales de mayor éxito: Bad Bunny.

Lo ha hecho en una entrevista para Los40, donde ha relatado la divertida anécdota que se esconde detrás del momento en que el se encontró cara a cara con el cantante puertorriqueño, ganador de tres premios Grammy en la última edición.

"Me acuerdo cuando estaba yo en la casita, que no lo había visto antes ni nada, pero en cuanto llegó, y no nos conocíamos, entró cantando y cuando me vio puso la cara de '¡hostia, el Luisma!", ha contado Paco León entre risas.

Pero todo se explica porque la emblemática serie Aída se ha podido ver en países como Puerto Rico, Cuba y otros países del Caribe. "Bad Bunny sí conoce la serie. Sigue viéndola mucho más la gente que aquí. Los fans de verdad está en Cuba", ha asegurado el actor sevillano.

Cabe recordar que el personaje del Luisma era uno de los más emblemáticos de la serie de Mediaset, que se emitió entre 2005 y 2014. Ahora, doce años después de su último episodio, Paco León se pone al frente de la dirección de una película que muestra un rodaje de un capítulo de la serie Aída.

Su aplaudida reflexión sobre el humor

En una entrevista reciente para el diario El Mundo, Paco León habló sobre el humor y su evolución a lo largo de los años. En esta línea, aseguró que "es absurdo" creer que ya "no se pueda hablar de nada".

El actor y director sevillano opinó que "el humor no se va a acabar nunca", pues cree que lo que pasa ahora es que "hay que ser más ingenioso y, sobre todo, más consciente".

Y lanzó una reflexión muy acertada: "Si Berlanga y Azcona hicieron El verdugo en plena dictadura con la censura, ¿de qué nos vamos a quejar nosotros?".