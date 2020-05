Mi cuerpo no debería ser el nuevo meme de la cuarentena

Si has leído hasta aquí, quizás pienses: “Hala, qué exagerada, son memes para hacer reír, supéralo”. Admito que en mi propia familia mucha gente se niega a entender por qué la gordura no debería ser motivo de chiste, pero las burlas dicen más de quienes las hacen que de quienes las reciben. Si eres de los que opinan que no me lo debería tomar tan a pecho, te reto a que reconsideres unas cosas.