Mi hermana pasó a ser mi hermano hace 50 años, cuando no existía una conciencia trans en la sociedad

La noche en la que mi madre me dio la noticia no pude dormir. Me pidió que me sentara, me miró muy seriamente y me preguntó si sabía lo que era la transexualidad. Solo tenía 12 años y no tenía ni idea. En 1972, dudo que hubiera alguien en mi barrio de los suburbios que supiera algo del tema. Me preocupaba que tuviera algo que ver con mis gustos “raros”, por preferir jugar con Barbies y cocinitas en vez de jugar con Hot Wheels o con guantes y bates de béisbol. No lo pasé bien cuando me extirparon las anginas y esta vez parecía que me iba a decir algo peor. Sin embargo, pronto me di cuenta de que la conversación era sobre mi hermana, que tenía 18 años y la llamaban marimacho.