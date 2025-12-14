Víctor Salvo, carnicero: "Para mí la 'smash burger' es carne quemada. No me gusta, soy de hamburguesa tradicional"

En gastronomía, ya sea tradicional o de comida rápida, hay para todos los gustos, y lo que para unos es una delicia, para otros es casi un delito. A quien no le gusta una hamburguesa. Pues según este testimonio, no, al menos si es la llamada smash burger, ya que considera que es "carne quemada".

Otro vídeo de TikTok sobre la comida que se hace viral, en este caso en el canal youngwildhunters y crea debate sobre los gustos culinarios, aunque ahora veremos como más bien no ha convencido a nadie. Es más, eso de quemado no le parece tan mal si es con paella, el famoso socarrat, en este caso "está rico", afirma.

Además, no se fía de cómo se elabora, ya que "el que hace la smash burger no tiene una plancha perfectamente limpia", pues "te estás comiendo el barillo". "Pero no lo voy a criticar", añade, porque "cada uno tiene sus gustos".

E insiste en su ataque a la hamburguesa, no solo la smash, asegurando que "la buena no la puedes tomar con pan, lechuga, mayonesa, salsa del periquito, salsa de los Phoskitos" y luego te dicen "carne madurada 45 días, ¿qué cojones vas a saber dónde está la carne madurada?, no vas a saberlo".

Los internautas que comen y no comen en su misma mesa

Las reacciones no se hicieron esperar, abundando la calificación de "cuñado" o "cuñadismo"; otro le responde argumentando que precisamente "la smash burger es la hamburguesa tradicional".

Pero también los hay los que están al 100% con él: "Totalmente de acuerdo", dice uno, mientras que otro internauta responde que "que no se puede decir más claro" o "se tenía que decir y se ha dicho".

Así está el consumo de carne de hamburguesa en España

El consumo de hamburguesas en España es muy alto: las hamburgueserías concentran más del 60 % de todo el gasto en comida rápida y alrededor de la mitad de la población come hamburguesas al menos una vez por semana, según datos publicados en Forbes.

Una encuesta de Ipsos para Just Eat, recogida en varios medios, indica que el 50 % de los españoles consume hamburguesa al menos una vez por semana: un 33 % lo hace una vez por semana y un 17 % más de una vez por semana.