Adiós al peligroso cuchillo: el truco de los grandes chefs para abrir la tapa del frasco que se resiste

Le ha pasado a cualquiera. Tras sentir un antojo importante de pepinillos o aceitunas y encontrar un bote, la tapa no se ha movido ni un milímetro. Afortunadamente, hay muchos trucos y formas de facilitar esta hazaña, que a veces requiere de una a fuerza sobrenatural. Tal y como apunta el medio de comunicación Isi Plus, todo esto es resultado de una succión que presiona hacia abajo sobre la cubertería metálica. También puede ser que lleve demasiados años en el interior de una despensa.

Cómo abrir una tapa bien ajustada con una cuchara normal

En declaraciones recogidas por el medio de comunicación, el chef finés Anatoly Dobrovolski demuestra una forma "sorprendente" de abrir uno de estos tarros. "No hace falta un cuchillo afilado, solo necesitas una cuchara normal y unos segundos de concentración". Estos son los pasos concretos, enumerados en el periódico digital.

Coloca el tarro boca abajo.

Poner la cuchara en el borde de la tapa. Presiona suavemente la punta de la cuchara entre el borde de la tapa y el cristal. El propósito, según el profesional, no es torcer el cristal, sino "dar un poco de palanca al borde de la tapa".

. Gira suavemente la cuchara hacia fuera. Encuentra el punto donde la tapa se flexiona ligeramente. "Cuando oyes un leve clic o siseo, el vacío se rompe y la tapa se afloja". Da la vuelta al tarro y ábrelo.

No obstante, estas no son las únicas formas populares de abrir un tarro atascado. Hay otros consejos que son igual de eficientes. Entre ellos, mantener el tarro bajo agua caliente durante unos minutos para que el metal se expanda; utilizar guantes de goma para que no resbalen las manos; o emplear una cinta como mango para girar la tapa con más fuerza.