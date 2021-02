Evitar la cuarta ola o al menos "limitarla", el reto de España para no repetir errores recientes en la desescalada

Miedo a la cuarta ola pero, sobre todo, a repetir los errores del pasado. España habla de desescalada tras superar en las últimas semanas “lo peor” de la tercera ola con un temor de fondo, revivir el colapso de hospitales y el ascenso de muertes y contagios como tras el verano y las Navidades. Hasta Pedro Sánchez ha advertido del riesgo real de volver a ello con un mensaje claro: “Hay que evitar la cuarta ola”. Los expertos se conforman con limitar sus riesgos, porque aseguran que llegar, “llegará”.

Aunque parezca olvidado entre descensos de la curva y relajaciones de medidas, España sigue en estado de alarma por coronavirus hasta mayo. Pedro Sánchez ha vuelto a recordarlo en el Congreso de los Diputados. “El covid-19 solo necesita una mecha para extenderse descontroladamente”, ha apuntado el presidente antes de afear lo ocurrido en Navidades. “No se debió bajar la guardia entonces y en consecuencia no podemos bajar la guardia ahora”.

Las prisas por salvar las fiestas a nivel económico, turístico y social dieron lugar a repuntes de contagios, hospitalizaciones y muertes que dejaron al país al borde del colapso. Una escena parecida a la vivida en la primera ola de marzo y abril de 2020. Un año después, una sola frase ha encendido todas las alarmas sanitarias: “Salvar la Semana Santa”. Simplemente mentarlo provoca escalofríos a los epidemiólogos y expertos en salud pública.

“Una lección a no olvidar es que no podemos poner fechas fijas. Ese ‘seguro que en Semana Santa tendremos movilidad’... Pues igual sí o no, depende si antes hay un aumento de transmisión. Mejor ir cada semana que poner fechas a dos-tres meses”, apunta Pedro Gullón, epidemiólogo y profesor en la Universidad de Alcalá.