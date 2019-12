"Me caso dentro de poco y...": el extraño motivo por el que quería el premio este concursante de 'Ahora Caigo' (Antena 3)

Irse de viaje. Pagar el abono del Real Madrid. Tirarse un año sabático. Incluso casarse. En los concursos se ha escuchado de todo para justificar qué hacer con el pellizco que pudiera ganar cada concursante. Aunque un nuevo ‘fenómeno’ ha llevado el asunto a un nivel superior en Ahora Caigo (Antena 3).

Manolo, uno de los participantes del concurso presentado por Arturo Valls se ha lucido en su presentación. Cuando el cómico le ha preguntado qué quería hacer con el dinero ha explicado que se iba a casar. Hasta ahí todo normal.

“Me caso dentro de poco y quiero ahorrar un dinerillo por si me divorcio dentro de poco, que están los divorcios muy caros”, ha soltado

“Pero con lo bien que ibas, nooo” le ha cortado Arturo Valls, que alucinaba con su respuesta.

“Hay que ser previsor”, ha seguido el particular concursante. Eso sí, tenía claro que “si me caigo... pues no me divorcio”. Y, ya que estaba en su minuto de gloria pidió “que como soy andaluz a ver si me puedes convalidar la –s– por la –c– y la –z–”.

Finalmente Manolo fue eliminado. Triunfó el amor.