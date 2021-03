Mucho 'online', más separación y mejor higiene: lo que se quedará en la educación post-covid

“Lo ideal sería que cada vez que se confine un aula todo se pueda hacer online, que los profesores estén preparados para ello y que los niños tengan acceso al medio y puedan conectarse, pero no es así. Los más pequeños, además, por mucho que lo tengan necesitan un progenitor encima atento y eso es un problema”, reconoce.

A ello se suma que las familias más humildes no pueden trabajar desde casa porque sus tareas laborales no se lo permiten. “Es un verdadero jaleo, no pueden hacerse cargo de sus hijos y en muchos casos no tienen con quién dejarlos. Nos escriben correos quejándose de la “injusticia” de que confinemos las clases”, cuenta. “Supone una angustia para ellos y para nosotros, porque literalmente no pueden ocuparse, pero el centro debe cumplir con las medidas sanitarias”, lamenta.

En contra de los que vaticinan que tras la covid-19 la formación online se incrementará en algunas etapas, otros expertos sostienen que el paso sin planificación a este modelo dará lugar a un aprendizaje deficiente que no conducirá a un crecimiento sostenido y subrayan la presencialidad como algo “irremplazable”.

Formación online vs presencialidad

“Aporta un valor que no es comparable al que te ofrece la pantalla, el contacto directo con el alumno y el suyo propio con el resto de sus compañeros es imprescindible. Perder el miedo a levantar la mano en una clase o a salir a la pizarra te pone en situaciones que a la larga generan un aprendizaje que va más allá de la materia, y todo eso con un ordenador desgraciadamente se pierde”, comenta Lucas, profesor en un instituto de la capital.