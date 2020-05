Muere Julio Anguita, histórico dirigente de izquierdas, a los 78 años

Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo. Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada. Te echaremos tanto de menos. Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz. pic.twitter.com/oz6O6KydXy