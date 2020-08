La muerte de mi perrita me enseñó lo que es el amor incondicional

Si me hubieran pagado una libra cada vez que he señalado a un perro por la calle y he dicho: ”¡Mira, un perrito!” a lo largo de mi vida, estoy segura de que podría comer todos los días en un restaurante de lujo durante un año. Como poco.

Hace un año me llegó el turno a mí, cuando mi madre me llamó por teléfono para decirme que nuestra perrita, Lola, no iba a despertar más.

“¿Alguna vez has querido tanto a alguien que, cuando llegaba a casa, no sabías si saltar, llorar, correr, chillar o darle tu juguete favorito para mostrarle tu amor?”

No creí a mi madre cuando me lo dijo. No había considerado la posibilidad de perderla. Simplemente, había dado por hecho que acabaría mejorando. Pero no pude estar más equivocada. Lloré desconsolada como nunca antes lo había hecho, y mi madre hizo lo propio al otro lado de la línea.