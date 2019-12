Multitud de críticas a Pilar Rubio por sus palabras: se ha convertido en 'trending topic' nacional

Pilar Rubio es el segundo trending topic de España. Y, efectivamente, no es por algo bueno. La colaboradora de El Hormiguero ha concedido una entrevista al diario El Mundo y el titular no ha gustado nada en redes sociales.

“Dejemos de mitificar las navidades. Si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da?”, reza el titular de la entrevista en el citado medio. Es esa frase concreta de la televisiva la que ha recibido multitud de críticas.

“Es un error pensar que tiene que ser todo más familiar y bonito. No hay que forzar nada. Hay gente que se deprime porque piensa que tiene que estar más feliz y con su familia y no puede. Tenemos que dejar de mitificar las navidades, si te toca trabajar en Nochevieja, ¿qué más da? Para mí no tienen un significado profundo. Prefiero cenar cuando sea con mi familia y no un día por obligación. No es ningún trauma no repetir tradiciones, me gusta que cada año sea distinto”, dice Pilar Rubio en la frase completa.

En redes, muchos usuarios han criticado esta sentencia porque consideran que hay un gran número de personas que no pueden elegir si trabajan o no en Navidad porque no puede permitírselo.

Estas son algunas de las reacciones que ha suscitado el comentario de Pilar Rubio. Se han omitido los insultos directos a la colaboradora de El Hormiguero.