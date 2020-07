¿Volverá España a ganar un Mundial de fútbol?

También se muestra optimista Garrido, quien no ve razones “no soñar”. Eso sí, cree que es importante valorar la calidad del equipo que ganó, no sólo el Mundial del 2010, sin también las Eurocopas de 2008 y 2012.

“Es irrepetible. Primero, porque nadie lo ha hecho. Y luego, por cómo se hizo. Fue algo irrepetible: los mejores del mundo, en el mejor momento, con la mejor edad, con el mejor entrenador y con el mejor ambiente”, indica el director de Carrusel.

En el mismo sentido se pronuncia Maldini. “España nunca va a tener una selección como la que tuvo, es prácticamente imposible. Aquella selección tenía un jugador top mundial en cada puesto. Desde el portero, Casillas; el lateral derecho, Ramos; los centrales; Busquets, Xavi, Xabi Alonso, Iniesta, Villa... Eso ya es imposible”.

Sin embargo, se muestra mucho más pesimista que Garrido y Pedrerol. “No digo que no pueda pasar, pero yo tengo dos hijas de 19 y 17 años que han crecido viendo a España ganar y les digo que lo normal es que nunca más España vuelva a ganar un Mundial”, indica.

“Yo tengo 52, me quedan siendo optimistas otros ¿50 años? Que no creo, será menos, pero me cuesta pensarlo. Estoy preparado para nunca más ver a España ganar un Mundial. Y soy un tío positivo ante la vida. Pero lo normal es que no”, sentencia.

Todos coinciden en que no hay ninguna selección que esté dominando el panorama internacional. “Francia es muy física, con un futbolista arriba que tiene buena pinta. Argentina tiene su última oportunidad con Messi. A los alemanes no los veo súper. A los italianos no les veo mucho futuro. Va a ser muy igualado, pero no veo una selección súper”, indica Garrido.