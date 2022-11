No es la LGTBI: qué significa la bandera con la que saltó un espontáneo en Qatar

BSR Agency via Getty Images

Siento ser el repelente niño Vicente, pero lo que ha sacado el espontáneo en el Portugal-Uruguay no es la bandera LGTBI, si no la de la paz. Una distinción que quizá le sea útil si las autoridades cataríes deciden tomar represalias contra él. pic.twitter.com/ykruysyOQZ

No era la bandera de la diversidad, era la bandera de la paz italiana. pic.twitter.com/R6O1BxC4wM

Parece que el espontáneo que invadió la cancha del Portugal-Uruguay en un acto de protesta no llevaba la bandera LGBTI. Si se detalla, tiene la bandera de la paz italiana. Es muy parecida, pero tiene 7 franjas en lugar de 6, además de los colores invertidos y la palabra "PACE". pic.twitter.com/4QoF1gDXcl

La diferencia entre ambas es que tiene siete franjas en lugar de seis, ya que incluye el color turquesa y, además, los colores están invertidos en el orden contrario, es decir, empieza por el morado y no por el rojo.

El parecido entre esta bandera y la LGTBI puede que no fuera casualidad a la hora de elegirlo por el activista, ya que lucir símbolos de apoyo al colectivo podría conlleva sanciones —aunque no pena de cárcel como se dijo en un primer momento—. Por las sanciones que impondría la FIFA a quienes lucieran estos símbolos también protestaron los jugadores de Alemania que aparecieron con la boca tapada después de no poder saltar al terreno de juego con los brazaletes “One Love”.