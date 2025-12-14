Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una funeraria cobra 8.000 euros a la familia por un mal consejo, notan algo raro en el ataúd y emerge una sentencia sin precedentes
Una funeraria cobra 8.000 euros a la familia por un mal consejo, notan algo raro en el ataúd y emerge una sentencia sin precedentes

En Portugal los ataúdes se exhiben al aire libre.

Redacción HuffPost
GETTY IMAGES

Negligencia en una funeraria. Un tribunal francés ha condenado a una empresa de servicios funerarios por haber "mal aconsejado" a una familia en la elección del ataúd de un familiar fallecido. Esta familia portuguesa había pagado una factura de 8.000 euros para organizar el evento, proporcionar el ataúd y transportarlo a Portugal. 

En la tradición portuguesa, los ataúdes son colocados en una capilla al aire libre. Tal y como apunta el medio de comunicación Le Figaro, tres años después del entierro, la familia se dio cuenta de que el ataúd se había deteriorado y tuvo que ser reemplazado. Por su parte, la empresa argumentó que sus clientes no le habían informado de que el ataúd estaría expuesto al aire libre y no enterrado. 

No obstante, los tribunales pertinentes rechazaron esta argumentación. Como cualquier vendedor profesional, la empresa está obligada a asesorar y tuvo que "preguntar por las necesidades del comprador para poder informarle de la adecuación entre la propiedad ofrecida y el uso previsto."

Se equivocan de cuerpo

Esta negligencia no es la primera que ocurre el seno de una funeraria. En 2023, una empresa de servicios funerarios argentina fue obligada a pagar una indemnización de 10 millones de pesos argentinos (unos 6 millones de euros en la conversión actual) por entregar el cuerpo equivocado. 

Unos días después de que tuviera lugar la dolorosa despedida de su ser querido y el cuerpo fuera incinerado, la familia fue contactada por la funeraria para mantener una reunión. Allí, reconoció el error y les comunicó que el cuerpo que se habían llevado pertenecía a Esteban Mercado y no a Feliciano Narciso Mercado. Una vez que el hombre pudo descansar al fin en paz, los familiares decidieron interponer una denuncia por daño moral.

