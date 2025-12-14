Aluvión de incondicionales de Robe Iniesta a las puertas del Palacio de Congresos de Plasencia para un multitudinario homenaje

No había duda de que la muerte de Robe Iniesta, el líder de Extremoduro que ha marcado la música de las últimas décadas, ha afectado a prácticamente todo el país. Y las colas que se ven hoy para la despedida y el homenaje en su tierra, en el Palacio de Congresos de Plasencia, son una prueba más.

Desde primera hora de la mañana, cientos de personas han formado cola para rendir homenaje a un hijo predilecto, a Robe Iniesta, fallecido el pasado miércoles a los 63 años. Es más, dicho palacio llevará a partir de ahora el nombre del músico. Algunos incluso han pasado la noche en los alrededores para asegurarse un sitio en una despedida que ha sido tan íntima como multitudinaria.

Desde las 10:00 horas de la mañana se abrieron las puertas del recinto para la despedida al artista extremeño. El aluvión de personas ha sido tal, que se han cortado al tráfico los accesos al palacio para evitar atascos y aglomeraciones.

Todo ello demuestra que Robe Iniesta sigue vivo en la gente que creció con sus canciones. Esa es la sensación que se respiraba en el Palacio de Congresos de Plasencia, con centenares de seguidores llegados de todos los puntos de España.

"Nos cambió la vida a muchos"

Las palabras se repetían, aunque cada historia era distinta. "Era una persona especial. Era músico, poeta y filósofo. Nos cambió la vida a muchos, nos salvó la vida a muchos y ha hecho un mundo mejor", relataba entre lágrimas una asistente a Radio 5, describiendo el ambiente como "superemotivo".

En la fila, una mujer sostenía un cartel con una frase que cualquier seguidor reconoce al instante: "Joder, qué guarrada sin ti", un verso de Salir, una de las canciones más emblemáticas de Extremoduro. No hacía falta explicar nada más. El mensaje lo decía todo.