Ocho dudas sobre los presos del procés

Quiero con este artículo plantear unas dudas, a raíz de la revocación del tercer grado para los presos del procés. No son preguntas retóricas. Es que hay cosas que no entiendo, y no las veo resueltas en la conversación pública. No soy jurista, de manera que tendrán que disculparme quienes sí lo son, porque es seguro que cometo errores, pero pienso que las respuestas a estas dudas pueden ayudar a otras personas que pudieran estar interesadas en la cuestión sin ser expertas en Derecho.

Aquí me surge la primera duda: no son pocos los juristas que discuten que en 2017 se cometiera el delito de sedición. Serán juristas peores o mejores, pero opinan que el Tribunal Supremo se ha excedido al encajar los hechos en el delito de sedición. No sé si el verbo opinar es el adecuado, pero en cualquier caso hay juristas (dentro y fuera de España) que no están de acuerdo con que los presos del procés cometieran delito de sedición en 2017. Eso piensan también los presos. ¿Tienen que seguir en la cárcel hasta que cambien de opinión?

Apela el Juez al riesgo de reiteración delictiva: como no han asumido el delito pueden volver a cometerlo. Aquí surge la segunda duda: ¿un condenado puede estar convencido de no haber cometido un delito, pero con la misma convicción entender que el Estado sí considera que cometió un delito, y verse así disuadido de volver a cometerlo? ¿No es este el caso de Oriol Junqueras, por ejemplo?

A través de diferentes manifestaciones públicas el condenado Oriol Junqueras ha expresado que entre sus planes no está repetir lo hecho en 2017. Dice no arrepentirse de lo hecho, pero el programa electoral de su partido no incluye la declaración de independencia ni la movilización masiva de la ciudadanía para la defensa de esa declaración. Es más, Esquerra Republicana rechaza explícitamente seguir ese camino. Al volver a la cárcel, en unas declaraciones ante sus partidarios, Junqueras proclamó: “Seguiremos trabajando por la amnistía y la autodeterminación”. Perseguir esos objetivos no es ilegal, como ha sentenciado el Tribunal Constitucional. Es más, para cumplir esos objetivos, Esquerra Republicana plantea que se debe tener una amplia mayoría de votos, más allá de la obtenida en 2017, y así tener fuerza para “acordar un referéndum”. Por lo tanto, la tercera duda es: ¿no es cierto que la pena impuesta tiene el efecto de disuadir al condenado de la reiteración del delito? No porque esté de acuerdo con la calificación de los hechos, sino porque se da cuenta de que el Estado es más fuerte (aunque injusto y antidemocrático, en su convicción personal).