No tuvo fuerzas para bailar con su hija Sara y otros secretos del último videoclip de Pau Donés

Paradójicamente el cáncer le devolvió esos años. “Me estaba perdiendo muchas cosas de la vida, como a mi hija. Estaba metido en una bola e iba a toda hostia en una tabla de surf encima de la ola. Entonces, me caí. En los últimos ocho años ha habido muchos conciertos, muchos discos, me iba de cojones… Pero, tío, ¿y tu vida? Esta hostia que me ha dado el cáncer me ha hecho volver a la vida.”, contó en 2019.