El momento de la Lotería que no para de compartirse: se cae a su lado y el reportero sigue como si nada 

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad suele dejar momentos de todo tipo. Uno de los más comentados ha tenido lugar esta mañana en el Teatro Real durante la emisión de Informativos Telecinco. Una mujer de 88 años, ataviada con un curioso disfraz que simulaba un puesto de Lotería, se ha convertido en protagonista tras sufrir una caída en directo. Pero lo más curioso ha sido la reacción del periodista que estaba cubriendo la noticia.

"He venido de casa a las 06:30h o 07:00h. Me he venido en taxi y ya está", relataba esta señora ante las cámaras. Instantes después, el reportero de Informativos Telecinco le ha dado las gracias y le ha deseado "muchísima suerte". "Porque el año que viene os vuelva a ver", ha dicho esta aficionada al Sorteo de Navidad antes de despedirse y pasar por detrás del periodista.

"Pues ya veis, con 88 años y aquí al pie del cañón para dar ambiente a esta tradición", ha comentado el reportero mientras detrás de él la señora se caía al suelo. Un momento que no ha tardado en compartirse en redes sociales, que han destacado la falta de reacción de este periodista de Informativos Telecinco, que solo se ha girado un momento tras escuchar el revuelto que ha provocado la caída de la mujer.

En ese momento, el reportero devolvía la conexión al plató de los informativos, donde el presentador del informativo, Bricio Segovia, comentaba el testimonio de la "abuela Manoli". Lo más llamativo es que este tampoco ha comentado la caída de la señora, y ha continuado adelante con la noticia.

"Se sabe de memoria todos los décimos que está jugando; nos los ha cantado bien. Pero a ver, Antonio, sácanos de dudas. ¿Cuántas probabilidades reales hay de que nos toque el Gordo?", le ha preguntado desde plató, sin dar muestras de haber visto lo ocurrido momentos antes.

Entre tanto, un grupo de gente se ha acercado para auxiliar a Manoli mientras Antonio, el reportero de Informativos Telecinco, ha continuado informando: "Pues la verdad es que muy pocas. Manoli lo tiene más fácil, pero por ejemplo, jugándose un décimo hay un 0,0001% de posibilidades de que nos toque el Gordo". Asimismo, ha aprovechado para desmentir un mito: "Es más fácil que nos toque el Gordo que nos caiga un rayo encima".