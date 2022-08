Pedro Piqueras se pronuncia sobre un expresidente del Gobierno en los mejores términos posibles

Sobre el resto de presidentes, es decir, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy —no se sabe si también incluye a Pedro Sánchez— ha dicho: “Al resto también los he conocido y lo que puedo decir sobre ellos es que jamás me he sentido engañado por ninguno en nuestras conversaciones y entrevistas”.

Ha señalado que su actitud ante la política es la de mantenerse en la lejanía “a pesar de tener hilo directo con muchos de sus protagonistas”: “Nunca he despreciado a un presidente o a un líder de la oposición. Hay gente que nos pregunta cuál es nuestra línea editorial. Nosotros no tenemos línea editorial, contamos las cosas como son. No hacemos campañas y me avergonzaría si algún día lo hiciera”.