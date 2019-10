Pedro Sánchez: "El 155 se puede aplicar en funciones sin problemas"

Ha pedido al independentismo que “no juegue con fuego” y ha reclamado que se condenen los actos e “indicios” de violencia, en alusión a las detenciones de los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, según la Fiscalía, iban a cometer actos violentos con motivo del segundo aniversario del 1-O. Del mismo modo, ha mostrado su confianza plena en los Mossos de Esquadra. “Necesitamos mucha paciencia, sosiego y pedirle al independentismo que sea consciente de que el problema no es la independencia, sino la convivencia”, ha insistido.

El líder socialista ha recalcado que a pesar de observar elementos comunes con los de Iglesias, este asunto sigue estando en el foco de sus diferencias: “Hay cuestiones de fondo que nos hacen tener discrepancias muy serias, pero eso no significa que no podamos entendernos en otras cuestiones”. Mientras que con Albert Rivera, asegura, la comunicación es inexistente “No me coge el teléfono”, ha repetido hasta en dos ocasiones.

Un Gobierno progresista, estable, coherente y que no dependiera de las fuerzas independentistas, según ha apuntado, siempre ha sido y sigue siendo, su principal objetivo.

En referencia a la recesión que registran los principales indicadores macroeconómicos, Sánchez ha admitido: “Estamos ante una cierta desaceleración económica, hay que mantener los ojos bien abiertos, pero no hay que caer ni en el alarmismo ni en la autocomplacencia”, ha insistido.

Palabras también para el Brexit, el presidente en funciones asegura estar trabajando con Reino Unido para dar respuesta a “los temas más ordinarios” y garantizar la coordinación entre ambos países.

No ha querido, en este caso, concretar fecha para la ya aprobada exhumación de Franco por parte del Tribunal Supremo, pero sí ha avanzado que será en “unas semanas”, previsiblemente antes de la campaña electoral: “No quiero arriesgarme a decir día porque luego se me vuelve en contra, pero vamos a felicitarnos porque ha sido un proceso largo. Ahora hay que ir al Consejo de Ministros y dar la aprobación”, ha concluido, al tiempo que ha calificado de “ciencia ficción” la posibilidad de que la familia del dictador solicite honores de Estado para el traslado de los restos al cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio.