Pedro y Pablo, condenados a entenderse

En esos trepidantes días, según escribía Sánchez, empezó a darse cuenta de que Iglesias no quería un pacto y buscaba ya esa segundas elecciones, con la vista puesta en fusionarse con IU y hacer el sorpasso. “Estos de Podemos no quieren pactar”, le trasladaba Rodolfo Ares, uno de los negociadores, tras cada reunión.

Sánchez salió victorioso de aquellas primarias y la relación con Podemos cambió. Lo decía así en sus memorias: “Lo más maravilloso de la política es cómo los cambios generan cambios alrededor. Iglesias dio un giro claro a su discurso hacia el nuevo PSOE y abrazó por fin las tesis relativas a la necesidad de unir fuerzas desde la izquierda”.

Pero en esa unión de fuerzas de la que hablaba Sánchez hace unos meses no entra en sus planes darle un ministerio a Iglesias. El propio Sánchez ha verbalizado que hay diferencias como la cuestión catalana o la posibilidad de que no sea un Gobierno cohesionado. Eso sí, no descarta que entren perfiles técnicos de Podemos. Traduciendo: no quiere al líder de Unidas Podemos dentro del Ejecutivo.

Uno de los dos tienes que ceder. De los depende que haya Gobierno en la semana del 22 de julio. Si no fructifica, España caminará a elecciones el 10 de noviembre. Pedro y Pablo, condenados (o no) a entenderse.