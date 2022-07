Sánchez y el objetivo 2023: la cumbre de la OTAN le da vuelo para la remontada

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

PIERRE-PHILIPPE MARCOU via Getty Images

En La Moncloa no se oculta la satisfacción por cómo se ha desarrollado la cita de la OTAN en Madrid. “Marca España”, señalan desde el entorno del presidente. Y el jueves por la tarde ya todos respiraron cuando se marcharon las delegaciones. No hubo ningún incidente, la ciudad enseñó su mejor cara y España volvió a demostrar que es de los países que mejor organiza este tipo de actos a nivel internacional. En la reunión a puerta cerrada la mayoría de líderes hizo mención y agradecimiento a la nación anfitriona.

GABRIEL BOUYS via Getty Images

GABRIEL BOUYS via Getty Images

Sánchez se enfrenta a muchas cuestiones internas una vez ha pasado la cumbre de la OTAN. Ahora tendrá que encarar la propia discusión de la defensa con sus socios de coalición, ya que Unidas Podemos no está a favor del compromiso hecho por el jefe del Ejecutivo de aumentar a un 2% del PIB el gasto militar de aquí a 2029. El ala socialista lo explica así: “La seguridad no está garantizada”. Por eso, llama a reflexionar a los ‘morados’, con el argumento de que países como Suecia y Finlandia está teniendo que readaptarse ante la situación que se vive. No se trata de gasto militar, sino de defensa de las democracias occidentales ante la autocracia de Vladimir Putin y sus ansias expansionistas al estilo de Pedro el Grande.