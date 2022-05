Pegasus sacude toda la política española

JAVIER SORIANO via Getty Images

Son muchos los frentes abiertos por Pegasus , desde la situación política que puede hacer peligrar la legislatura hasta la investigación abierta ya este mismo martes por la Audiencia Nacional y el propio papel de los servicios secretos del CNI. Todo ello en un terreno donde apenas entra el sol, en el que se mezclan espías y temas que no se pueden hacer públicos.

El Congreso de los Diputados se va a convertir en uno de los epicentros de este caso. El PSOE ha conseguido que no haya una comisión de investigación , con el apoyo del PP, Vox y Ciudadanos, al entender que esto se estudiará por otras vías (dentro del CNI, por parte del Defensor del Pueblo y en la comisión de secretos oficiales, además de en los juzgados). Pero no ha logrado frenar la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tendrá que dar explicaciones tras votar a favor PP, Vox, Cs Esquerra, EH Bildu, PDeCAT, PNV, Junts, BNG, Compromís, Más País y la CUP.

En el Congreso se han escuchado, en las ruedas de prensa habituales, mensajes de los socios como que “tienen que rodar cabezas”, como ha señalado Íñigo Errejón (Más País), o que “esto no sólo puede acabar con la legislatura, sino con la democracia”, por parte de Gabriel Rufián. Además, siguen vertiendo sospechas sobre el momento en el que se ha dado a conocer el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles. Desde La Moncloa se insiste en que se ha hecho cuando se ha conocido el informe.

Europa Press News via Getty Images

Las relaciones entre el Gobierno y el independentismo pasan un momento muy difícil, algo que ya se evidenció durante la votación del decreto anticrisis (que salió gracias a Bildu y tras el no de ERC y el PP). El Ejecutivo se había propuesto rearmar la relación con los de Pere Aragonès, pero la situación sigue en el precipicio (el presidente catalán exige una reunión antes del viernes con el líder socialista).

Por el momento el Gobierno mantiene que sólo se conoce que se espiaran, dentro del Ejecutivo, los móviles de Sánchez y Robles, y que lo hiciera un externo (es decir, que no fue el propio CNI). Lo que sí ha dejado patente la revelación del Gobierno es que hubo un fallo muy importante en los sistemas de seguridad, a pesar de que están encriptados esos teléfonos.

Otro mensaje político ha salido también de Moncloa: no hay intención de adelantar las elecciones, previstas para finales del año que viene.

JOHN THYS via Getty Images

El Gobierno no ha confirmado más nombres, pero también podría haber sido objeto de espionaje la exministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Arancha González Laya, según publicaba este martes el diario El País. Se produjo también durante aquellas fechas de la crisis con Marruecos y no consta que se presentara una denuncia por aquel caso. Desde el Gobierno no han confirmado sobre este episodio.