Pepe Viyuela está en boca de todos por la palabra que ha usado para definir a Vox

El actor Pepe Viyuela se ha estrenado como columnista en Público con una durísima columna titulada Teoría y práctica del odio en la que arremete con dureza contra Vox, al que ha definido en una línea como “un cáncer”.

El protagonista de series como Aída habla en su texto del asesinato del joven Samuel Luiz “a manos, puños y pezuñas de una jauría de cobardes”. Viyuela, que reconoce que escribe “desde el desequilibrio que me provoca no poder librarme de la indignación” y afirma que este terrible hecho no puede terminar sólo con la detención de los agresores.

“Hay mucho más que hacer. Si nada nos libra del desprecio hacia los asesinos, nada debe hacerlo tampoco respecto a quienes los alientan desde la cómoda sombra de un escaño”, señala en un texto que está siendo muy difundido y que está dando mucho que hablar en Twitter.

Comenta el actor que hay “instigadores” que “escudándose en su defensa de valores y principios morales o religiosos, y arrogándose la posesión de la verdad con mayúscula, se permiten el lujo de condenar sin paliativos a quienes no sienten ni piensan como ellos”.