Lula, el ave fénix que deja atrás el lastre de la cárcel y vuela hacia la presidencia de Brasil

Luiz Inácio Lula da Silva (Caetés, 1945) renace, cual ave fénix. El expresidente de Brasil, el que fuera político más conocido e influyente de América Latina en las últimas décadas, el líder que cosechaba los mayores aplausos domésticos e internacionales, cayó en desgracia por una persecución judicial y parecía ya fuera de la carrera política para siempre. Y, sin embargo, se ha desembarazado de ese lastre con todas sus causas archivadas, ha retomado el liderazgo de su partido, el de los Trabajadores, y este domingo se presenta a las elecciones en su país con todas las encuestas a favor. Incluso puede no necesitar una segunda vuelta para acabar con el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro .

No se puede decir que regrese, porque nunca se fue. Desde que entró en política, primero como sindicalista y luego como fundador del PT, lleva seis candidaturas a sus espaldas, fue mandatario entre 2003 y 2011 -cuando perdía, era segundo, no más atrás- y se marchó del cargo con un 83% de popularidad. Lo refrenó un cáncer, lo refreno la cárcel, pero vuelve por sus fueros. Reconoce que no pensaba regresar, pero que ha visto su legado “destruido, desmantelado” y que eso le hace tener una “causa”. “La política vive en cada célula de mi cuerpo (...), puedo hacerlo mejor que antes”, promete. En su diana, atacar el hambre, reducir la inflación y recoser un país que aparque “el odio y la venganza” que ha inyectado Bolsonaro.