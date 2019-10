Pocas veces un político ha hablado tan claro como lo ha hecho Valls a Ferreras sobre Cs: "No les voy a votar, se han equivocado"

“Los políticos españoles tienen miedo de decir la verdad a los españoles por no perder votos, y eso es insoportable. No se habla de los problemas de los españoles, sólo de los problemas de los partidos”. Pocas veces se escucha a un político hablar con la claridad con la que lo ha hecho el concejal de Barcelona Pel Canvi en el Ayuntamiento de Barcelona Manuel Valls.

Quien concurriera con Ciudadanos a las elecciones por la alcaldía de Barcelona, y quien rompió con la formación naranja tras apoyar a Ada Colau para evitar un alcalde independentista en la Ciudad Condal, ha reconocido que le habría gustado que el giro de Albert Rivera, quien ha levantado el veto al PSOE, hubiese llegado antes: “La madurez debería haber llegado antes”, ha argumentado Valls, antes de recriminar al líder de Cs que haya perdido “una ocasión de llegar a un Gobierno socioliberal, que era lo natural en España”.

“Se ha perdido mucho tiempo por parte de Rivera y de Ciudadanos. Más vale que llegue este cambio ahora que nunca, pero lo van a pagar en las próximas elecciones”, ha defendido, antes de reconocer que él mismo dará la espalda a Cs en las urnas: “Yo no voy a votar a Ciudadanos en las próximas elecciones, han comprometido el futuro de España, se han equivocado”, ha opinado.

En este sentido, Valls ha añadido que no va a votar a la formación naranja “porque no se puede votar con la extrema derecha”, en alusión a sus pactos con Vox: “No se puede ser una gran partido liberal y pactar con Vox”, ha expresado. antes de reiterar que “van a pagar caro los errores estratégicos”.

En referencia a la moción de censura presentada por Cs contra el president de la Generalitat, Quim Torra, Valls ha mostrado su pena porque los constitucionalistas están divididos: “Tendrán que pactar socialistas, PP y Cs, y aquí se dividen. Es muy triste para los catalanes. Es la única vía posible”, ha argumentado.

En referencia al dirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y sus palabras sobre el PSC -dijo de ellos que son “un partido de lameculos paniaguados mezclados con ladrones pijos. Traidores, acomplejados, inmorales y nacionalistas dedicados a servirle a Pujol la cabeza del área metropolitana”- Valls ha resaltado que es curioso que digan eso mientras piden un pacto a los socialistas: “El lenguaje en política, eso de acusar de fascistas, hablar del Sanchismo o la banda de Sánchez, ese lenguaje es una desgracia para la democracia”, ha afirmado Valls, quien ha considerado que “se pueden tener convicciones pero no insultar a los demás”.

“Ese lenguaje no es posible, no se corresponde a lo que debe ser la democracia. Suárez, Carrillo, González, no se hablaban así. Ese lenguaje de cuartel es muy malo y fatal para lo que quiere representar Ciudadanos”, ha sentenciado.