Por qué a China le cuesta tanto dar marcha atrás a su política de ‘cero covid’ ahora

China mantiene desde 2020 esta política, y no ha dado muestras de dudar de ella ni en los Juegos Olímpicos ni durante los draconianos encierros por covid que se llevaron a cabo en Shanghái en la primavera de 2022. Gente aislada pasando hambre y sin acceso a atención médica, suicidios, padres separados de bebés, mascotas muertas… La indignación por lo ocurrido en Shanghái creció y se extendió, pero ha sido ahora, en noviembre, cuando el hartazgo de la población china ha estallado.

Las muertes del incendio en Urumqi (y muchas más)

El punto de inflexión fue la muerte de diez personas en el incendio de un edificio en Urumqi (en el noroeste del país) el pasado jueves. La gente denunció que el incendio y los heridos no pudieron ser atendidos a tiempo por culpa de los bloqueos por covid. Aunque las autoridades insistieron en que las puertas del edificio no estaban bloqueadas, en este tiempo era habitual poner tablones en las puertas de las viviendas de personas confinadas, algo polémico por el peligro que comporta.

No era la primera vez que, aparentemente, el remedio –de cero covid– resultaba peor que la enfermedad –el propio covid–. La agencia EFE recuerda que en China ha habido hospitales que han denegado el acceso de pacientes que no contaban con una prueba PCR negativa, causando al menos dos abortos en mujeres embarazadas en Xian a principios de año. Ya en septiembre, 27 personas murieron también en un accidente de un autobús que iba de madrugada a un centro de cuarentena, lo que hizo preguntarse a la sociedad por la verdadera utilidad de las estrictas políticas chinas.

¿Por qué no cede China y retira su política contra el covid?

La inmunidad falla

Ahora, la capacidad de respuesta inmunitaria de la población china frente al virus está en entredicho. En primer lugar, porque el virus no ha circulado apenas, con lo cual la gente no ha desarrollado la inmunidad natural tras superar la infección; en segundo lugar, porque la vacunación no ha sido un punto fuerte dentro de la estrategia china.